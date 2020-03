El coronavirus impacta de lleno en los seguros de viajes y en el día a día del trabajo en la oficina

Cuando se plantean escenarios extraordinarios como el que dibuja estas semanas el coronavirus , sus consecuencias suelen afectar a todas las capas de nuestra sociedad, incluyendo a la economía y, dentro de ella, tanto a consumidores como a empresarios. Unos y otros miran hacia las aseguradoras para hacer frente a posibles pérdidas o daños , no solo por la importancia de saber en qué casos están cubiertos y en cuáles no ante eventuales daños provocados por el coronavirus , sino también por su propia capacidad de respuesta: ¿Cuál es el papel de los seguros en la crisis del coronavirus?

Consumidores y aseguradoras ante el coronavirus

Lo más normal es que esta circunstancia no se considere causa de fuerza mayor y que, por tanto, el seguro no lo cubra, con la consecuente pérdida del viaje. Por eso, organizaciones como la OCU han pedido a agencias de viajes y compañías de transporte que el coronavirus se considere “fuerza mayor” en estos supuestos para poder recuperar el dinero si se cancela el viaje, alegando “miedo insuperable al contagio” de virus. Más aún cuando se trate de viajar a zonas afectadas, dado que el propio Ministerio de Sanidad ha recomendado no viajar a estas áreas.