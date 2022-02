Llegar a la jubilación con una pensión digna es una de las grandes preocupaciones de los españoles, más aun en un escenario en el que las reglas para calcular la prestación a la que tendremos derecho nos auguran un poder adquisitivo cada vez menor. Por eso es importante planificar cuanto antes y llevar a cabo un cálculo aproximado de cuánto dinero necesitaremos tener ahorrado para no perder nuestro nivel de vida llegada la edad del retiro. ¿Cuánto dinero tengo que tener ahorrado para cuando me jubile? ¿De qué forma ahorrar para no llevarnos un susto más adelante?