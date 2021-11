Además, aunque las administraciones no reciben ninguna comisión adicional por vender los décimos ganadores, sí la reciben al pagarlos. Así, aunque el premio puede cobrarse en cualquier administración (siempre que la cuantía lo permita), hacerlo en la administración vendedora hará que reciban una comisión del 2,5 por ciento del premio si la cifra anual abonada en premios no llega a los 200.000 euros, o del 1,25 por ciento si se supera esa cantidad.

Del lado de la suma, nos encontramos con un ingreso 'extra' de naturaleza curiosa: los premios no cobrados, bien por despiste del ganador, bien por pérdida o destrucción del décimo o boleto premiado. No es raro que esto ocurra y, de hecho, los ingresos relacionados con estos despistes bastan y sobran para pagar el salario de todos los trabajadores de esta empresa durante un año. En general, en caso de que los billetes ganadores no se compren, o en caso de que transcurra el plazo de tres meses para cobrar el premio sin que nadie lo reclame, el Estado se ahorrará el pago de este dinero.