Las empresas con trabajadores en ERTE de aquí a septiembre tendrán bonificaciones del 70%

Consejo de Ministros extraordinario

La patronal, en desacuerdo

"La cláusula de despido no ha estado esta vez sobre la mesa, pero en las cuatro negociaciones anteriores fue un tema de fricción. La patronal puso el énfasis en eso, no en lo que lo está poniendo ahora: intentar prorrogar el sistema actual de exoneraciones y mantenerlo tal cual ha estado vigente en otoño y en invierno", ha explicado.

No obstante , Escrivá ha insistido en que las condiciones actuales no son las mismas que en los meses pasados y se parecen más a las del verano pasado, razón por la que se ha planteado un esquema similar e incluso "más favorable" al de entonces.

Todo el Ejecutivo a una

Se crea empleo más rápido que se sale del ERTE

Asimismo, Escrivá ha subrayado que al tratarse de una negociación que trata de repartir subvenciones y ayudas a empresas y trabajadores, "de forma natural e inevitable" existe una "cierta coalición" entre los agentes sociales para maximizar las ayudas. "Pero quienes tienen la restricción presupuestaria somos nosotros, no ellos, y hay límites donde no se puede llegar", ha explicado.

La postura de la patronal

El presidente de la patronal ha subrayado que "la gente quiere trabajar" y que si hay fraude, "hay una cosa que se llama Inspección de Trabajo". "No digo que no se persiga al que lo haga mal, pero lo que no me vale es que prácticamente se ponga encima de la cabeza de todo el mundo como que 2,4 millones de personas no querían trabajar", ha añadido, tras insistir en que esto no son ayudas, sino compensaciones.