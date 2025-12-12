'Baby' fue la canción que catapultó al artista al estrellato mundial en 2010 como primer sencillo de su álbum 'My World 2.0'

Justin Bieber publica fotografías que nunca salieron a la luz de su hijo y del embarazo de Hailey

Justin Bieber ha sorprendido a sus fans con una publicación. A sus 31 años, el cantante ha regresado al lugar donde grabó el videoclip de 'Baby', su canción que marcó su explosión mundial hace ya 15 años, y ha recreado el icónico momento cantando a capela.

Ha sido este pasado jueves 11 de diciembre cuando el intérprete de 'Love Yourself' ha compartido un 'post' en el que vuelve a pasear por la bolera de Universal CityWalk y Lucky Strike Lanes en Los Ángeles, el mismo espacio donde se rodó el video del hit mundial en 2010, cuando él apenas era un niño en plena carrera por conquistar al mundo con su música.

"Fui a donde grabé mi vídeo musical para 'Baby'. Esto es lo que pasó", ha comentado. Esta vez, no ha habido ni cámaras profesionales ni grandes coreografías.

Tal y como se observa, el artista y varios amigos se desplazaron al lugar, y se le ve caminando por las pistas, entonando 'Baby' mientras uno de los acompañantes hace 'beatbox' de fondo. Otro incluso se atreve con el inolvidable verso de Ludacris: "When I was 13, I had my first love".

La publicación ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. Para muchos fans, ver a Justin volver a cantar este tema en el mismo escenario ha sido memorable, recordando cómo la canción les acompañó en radios, YouTube y en los pasillos de miles de escuelas hace más de una década.

Su look también subraya el contraste con aquel entonces. Ahora, Bieber aparece con ropa holgada, en concreto, una camiseta gris amplia, shorts con detalles brillantes y un gorro, muy diferente a los estilismos juveniles que lucía en sus videoclips de hace 15 años.

'Baby', icono de una generación

Más de una generación ha crecido con 'Baby' como banda sonora: desde playlists de adolescentes hasta memes, retos y comentarios en redes que siguen viralizándose.

Y es que no es solo otra canción en la carrera del marido de Hailey Bieber, sino el tema que lo catapultó al estrellato mundial. Lanzada en 2010 como primer sencillo de su álbum 'My World 2.0', fue un éxito inmediato, y se convirtió en una de las piezas más icónicas del pop adolescente de la década.

El videoclip fue filmado en ese set de bolera con una narrativa clara: un chico intentando recuperar el corazón de la chica que le gusta.

El propio Bieber describió el concepto como una versión moderna -para 2010- del clásico estilo de 'The Way You Make Me Feel' de Michael Jackson. La presencia de Ludacris en el tema ayudó a anclar el proyecto en el terreno del pop urbano.