España levanta restricciones con Gran Bretaña para evitar otro fiasco en Semana Santa

Los ciudadanos británicos no podrán planificar sus próximas vacaciones en España. Ni en España ni en ningún sitio fuera del país. Y es que todos los residentes en el Reino Unido que se vayan de vacaciones al extranjero se enfrentarán, a partir de la próxima semana, a multas de 5.000 libras (5.789 euros), según la nueva legislación que prepara el Gobierno y que será votada este jueves en el Parlamento británico. Así que tienen esta para hacer las maletas pero las reservas de lo que ya las hayan hecho se van a caer. Merkel no ha sido tan tajante, pero también ha pedido a sus ciudadanos que no viajen. Y hablamos de los ciudadanos europeos que eligen España en sus vacaciones.