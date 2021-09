Septiembre está batiendo todos los récords en la factura de la luz . Ante estas subidas, son muchos los consumidores que buscan cómo poder paliar los efectos de estas subidas . Una de las formas para hacerlo es no olvidarnos del consumo fantasma . Se trata del consumo que generan los electrodomésticos o cualquier aparato eléctrico estando apagado o 'en reposo'.

Una vez queda claro qué es el consumo fantasma, intentar reducirlo es una tarea bastante sencilla. En primer lugar se recomienda no utilizar el 'modo standby' en los dispositivos que lo permiten. Esto quiere decir, por ejemplo, que no apagues tu televisión con el mando a distancia sino que lo hagas desde el botón.

Tras cargar tus dispositivos, desconéctalos del enchufe, para que no sigan consumiendo cuando no lo estés utilizando. También puedes desenchufar las regletas siempre que no se estén usando.