"El que contamina paga": la solución de futuro a la financiación de otros servicios públicos

Peajes en autovías , matriculaciones más caras, diésel menos barato. Es lo que parece que pretende el Gobierno para ingresar más . Lo incluye en la llamada fiscalidad verde . Pagar si se contamina. En definitiva, lo de pagar las consecuencias de la crisis era esto. De momento no se ha concretado el cómo ni a quién, pero parece que nos afectará a todos por igual, ya sea una renta bajas o alta. Y por ahora tampoco hay un plan complementario.

Las asociaciones de automovilistas alertan del riesgo de aumento de accidentes . No son raros este tipo de impuestos en Europa , pero tampoco son generalizados . De pago son las vías de alta capacidad en Portugal, Francia o Italia. En cambio son generalmente gratuitas en Alemania, Bélgica, Países Bajos o Luxemburgo.

El director general de Tráfico, Pere Navarro , ha insistido en que la conservación y mantenimiento de autovías y autopistas no se puede pagar con los Presupuesto Generales del Estado, y ha recordado que cuando alguien viaja en tren, paga el billete . "Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país", ha manifestado, para después añadir que "se puede discutir" si sólo se paga por el coste de la conservación y el mantenimiento.

El responsable de la DGT no cree que imponer un peaje en las vías de alta capacidad vaya a empujar a los conductores a desviarse a las carreteras convencionales, que ya nadie utiliza para viajes largos. En cualquier caso, a su juicio, este es "un tema de Estado" en el que hay que "poner el cascabel al gato".

Cobro por el uso de carreteras en España en 2024

Tras la directrices apuntadas por Europa en el marco de la última gran crisis financiera, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino en todos ellos, incluidos los ligeros, es decir, a todos los ciudadanos.

En España no es la primera vez que se propone algo similar. Globo sonda o no, los expertos avisan de que si las perspectivas económicas siguen igual, no sólo las carreteras, en un futuro habrá que acostumbrarse a pagar por otros servicios públicos para que puedan seguir funcionando.