También es cierto que existe la posibilidad de que no todas las páginas del comercio online tengan este cifrado y, sin embargo, la web no sea fraudulenta. En casos como estos, lo importante es confirmar que en las páginas en las que se van a compartir datos sensibles, como direcciones, información de contacto o datos bancarios la URL, sí comienzan por 'https'.

Otra pista para saber que la página web no es fraudulenta consiste en comprobar que dispone de un aviso legal, información sobre la protección de datos, y que se detallan todos los términos y condiciones. Asimismo, no está de más comprobar cómo funciona el servicio de atención al cliente. Si aparece un teléfono extranjero y la dirección de correo electrónico es extraña (números o letras organizados de forma incoherente o, por ejemplo, usa un dominio gratuito), podría no ser fiable.