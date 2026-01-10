Redacción Madrid Agencia EFE 10 ENE 2026 - 19:51h.

Hasta 50 vecinos que residían en 14 viviendas afectadas por el suceso están recibiendo alojamiento temporal

La tensión durante el rescate de los atrapados por la explosión de gas en Carabanchel: "Aguanta, no te muevas"

MadridTécnicos municipales y bomberos han comenzado este 10 de enero a demoler la última planta del edificio que sufrió la explosión de gas en el barrio de Carabanchel de Madrid.

El bloque de pisos, que precisamente estaba en obras y se pidió a los residentes que no abriesen las llaves del gas, colapsó después de un escape. En el suceso murió una anciana de 80 años.

También hubo nueve heridos tras derrumbarse el forjado del techo. Los trabajos de demolición y desescombro ya están en marcha, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Madrid a EFE.

A las 16:15 horas se produjo este incidente, cuando en la fachada había andamios para llevar a cabo tareas de revestimiento. Aunque esta actuación no tuvo nada que ver con lo ocurrido.

La explosión no solo causó daños en el edificio sino también en otro colindante, y las viviendas de ambos inmuebles, 32 en total, van a ser completamente desalojadas, según han especificado fuentes de emergencias.

Alternativa habitacional a 50 personas

El Samur Social y los técnicos de edificación proporcionaron una alternativa habitacional a los vecinos que así lo requirieron. Con datos actualizados por la concejalía de Asuntos Sociales, se sigue prestando asistencia.

De hecho, unas 50 personas afectadas, ya que vivían en 14 domicilios distintos, van a permanecer en un alojamiento temporal. La Policía Nacional continúa investigando los hechos.

Sus especialistas de la Científica recogerán las pruebas necesarias para las pesquisas cuando las condiciones del edificio les permitan entrar. De momento, esto no es posible dado su estado.

"Nos mantenemos pendientes de la evolución de los trabajos técnicos, que determinarán las actuaciones de los próximos días", han apuntado desde el Consistorio madrileño.