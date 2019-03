El Consejo de Ministros aprueba la obligación de fichar en todos los trabajos a partir de mayo

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores , que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. Eso sí, también incluye matices respetando los matices y cambios que se consideren necesarios "para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran". De hecho da dos meses de plazo a las empresas para poner en marcha la norma desde la fecha de su publicación en el BOE prevista, en principio, para este sábado. Y la reforma laboral del PP no será derogada.

No se derogará la reforma laboral

Valerio ha reconocido que el Gobierno renuncia a abordar la derogación de los aspectos que consideran más lesivos de la reforma laboral de 2012 al entender que dentro ya del periodo preelecotral, hacia los comicios del 28 de abril, no habrá forma de alcanzar un consenso que permita convalidar la decisión. La vida sigue ha dejado claro. "Si no se ha podido llegar a un acuerdo en dos años va a ser imposible en estos momentos, así que hemos decidido que la vida sigue y cuando haya un nuevo Gobierno se tomará la decisión que se tome", ha afirmado Valerio que no ha querido hablar de "fracaso" sino de "realismo" y "prudencia".