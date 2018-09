Las medidas que el Gobierno puede adoptar para bajar el precio de la luz: menos IVA, más regulación y bono social

El primero sería que esa red inteligente permitiría eliminar la incertidumbre de la red ya que se tendría en tiempo real todos los datos. ¿Qué conseguimos con eso? "Asegurarnos no tener problemas de tensiones o que no haya cortes en el suministro. De no haber una red inteligente, habría que sobredimensionar la red para no tener esos problemas, algo mucho más caro".