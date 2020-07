Las multas del coronavirus: Castellón, Valencia y Alicante, toman la delantera

Son las multas del verano del coronavirus. Las que tenemos que tener en mente a la hora de salir a la calle (con mascarilla de forma obligatoria salvo en Madrid y en Canarias) y acostumbrarnos a una nueva normalidad que va a durar si nada cambia todo 2021. En una vida en la que los teléfonos para ir a un local de madrugada se darán antes para contagiar y no dentro para ligar, hay multas que desconocemos si no cumplimos las normas. Y si la curva no afloja, se irán imponiendo de una forma más rotunda.