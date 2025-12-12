Antoni Mateu 12 DIC 2025 - 07:30h.

La sofisticación de la IA permite tomar elementos como las caras y las voces de las personas; ¿hasta qué punto tenemos protección de derechos de imagen?

Siempre que se habla del copyright o de los derechos de imagen, nuestra cara es uno de los primeros elementos en los que pensamos. No obstante, la imagen se complementa con nuestra voz, y aquí es donde se produce una situación curiosa: aunque sea nuestra, “la ley no contempla específicamente que la voz forme parte de la propia imagen”, tal y como explica el abogado y criminólogo Pablo de Palacio de Lassaletta.

No obstante, aunque se parta de ese primer escenario, cierto es que hay muchos matices a tener en cuenta --sobre todo, de cara al uso que se le da de nuestra voz o la jurisprudencia aplicada--. Sin embargo, la primera pregunta a resolver es: ¿qué protege exactamente el copyright?

De Palacio explica que este “no protege características naturales de las personas, sino creaciones originales”. Ahora bien, “sí que se protege la interpretación que se haga con la voz”, explica. Ilustra ejemplos como “la lectura de un texto, el canto o recitar poesía”, usos de los cuales, se derivan los “derechos conexos o afines”, de acuerdo con el experto.

¿Cómo se protege nuestra voz a nivel legal?

“Si la voz no nos identifica, no está amparada por la ley”, explica de Palacio de Lassaletta.

Prosigue el experto: “Para que se pueda hablar de apropiación primero hemos de hablar de propiedad. Nuestra voz es nuestra pero no somos propietarios de ella ya que no es un bien material. Por lo tanto, no puede hablarse de propiedad”.

¿Por qué la voz no y la cara sí?

Nuestra cara y nuestra voz son características naturales de la persona. Sin embargo, Pablo de Palacio explica la diferencia --desde el punto de vista legal-- que existe respecto a nuestra voz: “Nuestra cara está amparada por la propia imagen. Por lo tanto, su uso sin consentimiento acarrea consecuencias”.

¿Qué pasa si se usa nuestra voz sin nuestro permiso?

La inteligencia artificial entra en el terreno de juego dadas sus capacidades técnicas. Desde el iPhone --que permite crear una copia de seguridad de nuestra voz, en una función pensada para personas que están en proceso de perder el habla-- hasta los ‘deepfakes’ que circulan en redes sociales.

Clonar una voz humana es mucho más fácil que nunca, dado el avance de la propia tecnología. Pero, ¿y si se usa nuestra voz sin nuestro consentimiento, qué es lo que puede ocurrir? Si hablamos de fines fraudulentos, Pablo de Palacio explica lo siguiente:

“Depende del alcance y del ámbito de incidencia del delito. Podríamos hablar de revelación de secretos --dependiendo de lo que se dijera--, injurias o calumnias”. Dicho de otro modo, que se usara nuestra voz para poner en nuestra boca cosas que nosotros no hemos dicho.

Sin embargo, el criminólogo expone la complejidad de la situación, alegando que “es muy difícil llegar a imputar un delito de estas características por el uso de nuestra voz por parte de la IA, ya que la IA no es un sujeto criminalmente responsable”.

¿Significa esto que estamos desprotegidos?

A pesar de las casuísticas complejas que se presentan ante el uso de la inteligencia artificial, la jurisprudencia acaba actuando a nuestro favor. Así lo explica el experto:

“A pesar de que la ley no contempla específicamente que la voz forme parte de la propia imagen, la jurisprudencia ha venido entendiendo que si esta permite la identificación de un sujeto, esta también queda amparada dentro del derecho a la propia imagen”, concluye.