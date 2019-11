Cómo evitar el gran peligro del black friday : aumentan un 26% las suplantaciones de identidad

Crecen las suplantaciones de identidad con motivo del Black Friday

En el Black Friday de hace un año, el número de transacciones online se triplicaron si se comparan con las de un viernes cualquiera en España. Esto define el interés que genera esta fecha como inicio de las compras navideñas. “Los datos económicos del Black Friday son muy positivos a nivel de comercio, sin embargo, hay otros riesgos de los que no se habla tanto, como las suplantaciones de identidad por no comprobar las webs en las que se compra” , explica el CEO de iMorosity , Mario Mazaira.

Durante el año pasado se incrementó en un 26% el número de ciudadanos en las listas de morosos por haber sufrido un fraude durante el Black Friday. “A los tres meses del Black Friday fue cuando detectamos este incremento de personas en las listas de morosos. Muchas veces estos ciudadanos no conocen que han sido incluidos en los ficheros hasta que les llama una empresa de recobro con el fin de saldar una deuda pendiente”, cuenta el CEO de iMorosity.

¿Qué hacer si te han suplantado la identidad?

El CEO de iMorosity señala que uno de los problemas del robo de identidad es que el afectado suele tardar varias semanas en darse cuenta de que alguien está comprando cosas o pidiendo préstamos con sus datos personales. “Si creemos que hemos podido sufrir un robo de identidad hay que poner una denuncia a la policía, dar de baja todas las cuentas y cambiar todas las contraseñas. Si han pedido algún préstamo a nuestro nombre lo más seguro es que nos incluyan en alguna lista de morosos por lo que empezarán a reclamarnos el dinero empresas de recobro. Ante esta situación lo más importante es no perder la calma y contar con la ayuda de expertos en la materia”, concluye Mazaira.

Las recomendaciones de la OCU

No abrir ningún archivo recibido a través de WhatsApp o acceder a enlaces recibidos sin conocer el destinatario, no confiar en falsas promociones que ofrecen regalos o dinero, no enviar información o documentación confidencial. Estas son algunas de las recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para evitar ser estafados.