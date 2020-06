Los cerebros de la economía española se lo dejan claro a Sánchez: tocar la reforma laboral y subir impuestos no son buena idea

En esa misma línea ha hablado el presidente de Mercadona, Juan Roig. Asegura que de la colaboración entre lo público y lo privado saldrá un empresariado más fuerte. Que las empresas generan riqueza, y que la riqueza genera trabajo. También han hablado los grandes banqueros. Y los responsables de las energéticas. Consideran que puede ser una buena oportunidad para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Consideran que una crisis sanitaria es tan perjudicial como la crisis climática. Y en lo que todos, absolutamente todos, se han puesto de acuerdo, es que medidas del Gobierno como los ERTE han amortiguado un primer golpe durísimo a la economía . Y que la incertidumbre sobre cuánto estará con nosotros el COVID es algo con lo que tendremos que aprender a vivir, y que no debe frenar la recuperación económica. Los encuentros durarán hasta el jueves de la semana que viene. Los empresarios trasladarán al gobierno sus propuestas, porque quieren formar parte activa de la reconstrucción económica tras el COVID.

No desmantelar lo que funciona, en clara referencia a una reforma laboral más que aplaudida, no subir impuestos, eliminar trabas burocráticas, evitar el cierre de empresas, fomentar la iniciativa privada y lograr consensos son las consignas de los cerebros de la economía.

Pablo Isla, presidente de Inditex: "No desmontar las medidas eficaces"

"No hay soluciones mágicas, ni fáciles, pero no se deben revertir las reformas eficaces"

"Cuando no hay seguridad jurídica la inversión se retrae, la seguridad jurídica es clave para planificar inversiones a largo plazo y generar empleo".

"Huir de dogmatismos e ideas preconcebidas. Tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando. No hay que revertir las reformas eficaces, la economía española lo que necesita es ser mas flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo".