La primera persona que habló de 'shrinkflation' fue Pippa Malmgren, economista asesora de George W. Bush. En su libro, 'Signals: The breakdown of the social contract and the rise of geopolitics' hablaba de un fenómeno que surgió en los años 70 como precursor de lo que luego se popularizaría como inflación y que actuaba como un aviso de esta.