María Casado ha sorprendido en pleno directo a Carmen Corazzini como una niña de San Ildefonso antes de la Lotería de Navidad 2025

Tan solo quedan unas horas para que arranque el esperado Sorteo de Lotería de Navidad 2025. El Teatro Real de Madrid está ultimando sus preparativos para dar comienzo al esperado sorteo con el que, de manera oficial, arrancan las Navidades.

En 'Informativos Telecinco', hemos ido adelantándonos a este 22 de diciembre y hemos querido sorprender a la audiencia con un gesto con el que calentamos motores para este esperado evento que se repite año tras año.

La sorpresa de María Casado a Carmen Corazzini por el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

A través de la Inteligencia Artificial, María Casado ha querido comprobar cómo serían Carmen Corazzini y ella si fuesen las mismísimas niñas de San Ildefonso. Con un vídeo en el que las dos presentadoras de 'Informativos Telecinco' aparecen cantando el número premiado en el escenario del Teatro Real de Madrid, María Casado ha sorprendido a su compañera.

Carmen Corazzini ha reaccionado entre risas ante la audiencia: "No sabía yo esto. ¡Ay, qué me encanta! Por eso te reías en la redacción".

Tras esta divertida sorpresa, María Casado ha dado paso a Silvia López, reportera del informativo, que se encontraba en las inmediaciones del Teatro Real de Madrid donde ha sido testigo de cómo los trabajadores preparan todos los detalles para que este 22 de diciembre se celebre el Sorteo de la Lotería de Navidad.

El sorteo de Navidad 2025 reparte este lunes 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá este lunes 22 de diciembre, a partir de las 9.00 horas, un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destina a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad reparte 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

En relación con el cobro de los premios, se pondrá realizar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.