Cobramos más pero nuestro dinero vale menos: la paradoja de los sueldos españoles

Pero no son las únicas diferencias. Barcelona es la ciudad más cara para vivir en España, y Palencia la más barata. Aunque dentro de cada urbe también hay desigualdades. En Madrid, por ejemplo, están los cinco barrios más caros de España con El Viso a la cabeza, donde la renta per cápita es de más de 36.000 €, tal y como recoge la publicación Indicadores Urbanos 2018, del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero en las últimas posiciones de la lista también aparece San Cristóbal, otro barrio de la capital, que no llega a los 6.500 € per cápita.