El docente innovador

En marzo llegó la pandemia, el confinamiento y las restricciones, “y muchas de aquellas estrategias innovadoras que no pasaban de la mera teoría se implantaron en la práctica de forma obligada e inmediata”. Muchos profesores sin conocimientos digitales tuvieron que hacer un curso acelerado para poder llegar a sus alumnos salvando así de una manera u otra el curso 2019-2020.

¿Cuál es su papel?

El profesor de magisterio cree que uno de los puntos clave para conectar con sus alumnos es introducir el aprendizaje informal “aquel que -en principio- no es intencional y no está sujeto a ninguna estructura”, al aprendizaje formal, el que se realiza desde las instituciones educativas. “En mi caso particular, utilizo YouTube para trasladar contenidos (y mi alumnado, que suele consumir contenidos de youtubers, se siente cómodo en ese entorno). Lo mismo ocurre con el uso de otras redes sociales (Facebook, Twitter o más recientemente Tik-Tok) para trasladar materiales y actividades.”