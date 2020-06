Equipo Covid, nada de partidos de fútbol en el recreo, clases en parques: la seguridad de los niños en los colegios

El equipo Covid-19 en cada centro educativo estará formado por "la dirección, la secretaría, uno o varios miembros del equipo docente, un miembro del servicio de limpieza y representación de las familias y el alumnado". Todos ellos se encargarán de que se garantice la seguridad sanitaria . Nada de reuniones en el colegio ni dentro ni fuera, ni mascarillas para lo menores de 10 años, ni distancia social, que se limita a los 1,5 metros para los mayores de esa edad, que sí deberán llevar mascarillas. Todo cambiará, no se podrán juntar los niños con quien quieran en el recreo, ni formar equipos para jugar a la pelota que no sean de la burbuja social de su clase, con la que también deberán ir por turnos al comedor. Todo más controlado que nunca y apostando por ambientes al aire libre para dar clases, como los parques. Es la vuelta al cole en la era del coronavirus.

20 alumnos por clase y burbuja de compañeros

La ministra de Educación, Isabel Celaá apuesta por 20 alumnos máximo por clase , grupos estables hasta cuarto de Primaria para que los escolares no guarden distancia de seguridad (algunos estudios consideran ya que una burbuja social muy limitada es la mejor manera de protegerse del coronavirus). Para los pequeños que no puedan estar en esa burbuja de compañeros las opciones son parques, ludotecas, miniaulas con mamparas o el aprovechamiento de gimnasios y comedores. Los centros priorizarán la utilización de los espacios al aire libre para las actividades educativas y de ocio, en lugar de los cerrados. Los contactos con las familias se harán más de forma telefónica y telemática.

Se podrá comer en el aula o en los comedores

Los niños deberán jugar con su grupo en el recreo

Los niños no podrán jugar a la pelota con quien quieran en el recreo sino que habrá que respetar turnos y espacios. Volvemos otra vez a esa burbuja de amigos que serán como su familia en el colegio. No e relacionarán lo niños con otros compañeros de otras clases en los recreos.Se harán turnos para que no puedan coincidir alumnos de distintas clases y evitar una mezcla que fomente el contagio.