Los estudiantes españoles de Secundaria tienen 130 horas más de clase al año que el resto de la OCDE

La media de horas lectivas de los países de la OCDE en Educación Primaria se reduce a las 769 por curso, una cifra de la que no está tan distanciada España, donde la media es de 792 .

"En términos generales, se puede decir que la situación española se sitúa aproximadamente en la media de la OCDE y la Unión Europea (UE) ", ha asegurado Tiana durante la presentación de los datos incluidos en el estudio, aunque ha admitido que "España destaca en algunas cosas, y en otras no ".

"Sin embargo, en términos de PIB per cápita, España alcanza la media OCDE: el gasto por estudiante a tiempo completo desde Educación Primaria a Terciaria fue del 26% del PIB per cápita, y del 23% el destinado a la educación no terciaria", se precisa en el informe 'Panorama de la Educación 2019'.