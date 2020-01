Qué es el pin parental: la polémica crece al decir el Gobierno que los hijos no pertenecen a los padres

No es la única Frase que ha encendido el debate. A la espera de una ley de educación consensuada que nunca llega, Celaá, ha prendido la mecha de que "No estamos hablando de actividades voluntarias. Forman parte del derecho fundamental de la persona a ser educada. No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres, es interés del menor, es derecho fundamental del menor" y ha defendido que lo prioritario son los derechos de los menores a ser educado y que pensar de otra manera "equivaldría a pensar que los menores por serlo no poseen derechos fundamentales". La ministra ha recordado que la opinión de los padres en el diseño de los planes educativos ya es tenida en cuenta en los consejos escolares. No ha tardado en contestar un PP al decirle que “a quien no pertenecen los hijos es a la señora Celaá”.