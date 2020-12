Richard Vaughan: “España nunca tendrá buen inglés si no cambia la forma de enseñarlo”

Después de 40 años desde que se comenzase a introducir la enseñanza del inglés en el sistema educativo, ¿cuál es el nivel de inglés de los españoles?

Es un mal de muchos países. Ninguno con más de 20 millones de habitantes tiene un buen nivel de inglés. Italia está en pañales, como España. Francia no tiene un buen inglés; y Alemania, si rascas un poco en el tejido medio, tampoco. Ni Rusia o Polonia. Son los países nórdicos, Holanda, Grecia y Portugal los que sí lo tienen.

¿A qué se debe?

Yo pienso que se debe a que estos países no tienen grandes mercados internos y dependen del exterior . Y en el caso de España, además, tiene un gran mercado de habla hispana. Porque aprender un segundo idioma es difícil, cuesta. España nunca va a tener un buen nivel de inglés, como Holanda, hasta que no se cambie la forma de enseñarlo en los colegios.

¿No hemos mejorado? Qué opinión le merecen iniciativas como los colegios bilingües que se han puesto en marcha en algunas comunidades autónomas…

Se ha progresado en España, en general, por el impacto de medios como Netflix o a través de la música . Los colegios bilingües no son lo ideal, pero son una mejora porque cuentan con auxiliares de conversación que son angloparlantes. Se consigue una exposición al idioma sin notas, sin exámenes, sin expectativas. El miedo escénico típico del español, el sentido del ridículo, los chicos de ahora lo tienen menos en Madrid. El nivel es bastante bueno si se compara con el de hace veinte años. Fuera de Madrid no se nota ese cambio.

Entonces, ¿cómo debería enseñarse?

De los tres a los doce años de edad, en Infantil y Primaria, los niños tienen 160 días lectivos por curso; que, multiplicados por esos diez años que están en el sistema educativo, hacen un total de 1.600 días lectivos. Con que oyesen una hora cada día lectivo de inglés a un nativo, ya hablarían y entenderían inglés a esa edad. Sin notas, sin exámenes, sin presión. Es suficiente con la audición y con que les guste, que el inglés sea un amigo y no un enemigo. La clase tiene que molar, y bombardearles con el sonido. Y ya está, los niños son como esponjas.

¿Y a partir de los doce años?

El inglés no se aprende, entra por los poros de la piel, como el español cuando somos bebés y niños. Y para ellos son necesarias 3.000 horas de contacto con el idioma, o 2.000 como mínimo. 1.000 o 1.500 de audición y otras mil o 1.500 de expresión oral.

Si la solución es así de simple y conocida, ¿por qué cree que no se hace?

¿Cuál es el papel del profesor?

El inglés de las clases no es el real, el ladrado de la calle. El profesor mima sin querer el idioma y luego no es igual que en la realidad. El profesor ha de ser excelente, pero en saber motivar; su papel es motivador. Es un catalizador, pero quien lo resuelve es el alumno, es algo que le compete a él. Y más hoy en día, que tenemos millones de recursos en la red: vídeos de todo tipo, discursos, documentales, entrevistas, películas, etcétera. Si te gusta Paul McCartney, por ejemplo, puedes escuchar en inglés cientos de entrevistas, canciones, documentales… Querer es poder.

Y si se sale del sistema educativo sin tener un buen inglés, ¿todavía tiene arreglo?

Una persona que tiene una base, con entre cincuenta y cien horas de clase one to one con un profesor nativo y tres o cuatro intensivos como los de Vaughantown (programas residenciales de cinco días en los que un grupo de españoles se encierran en un entorno rural con un grupo de angloparlantes nativos y en los que sólo se habla en inglés), lo resuelve. Porque entender el idioma es el 70%.