Así funciona el "Life Settlements" ¿Es legal en España la controvertida práctica de vender los seguros de vida?

La fórmula conocida como Life Settlement, o acuerdo de vida, ha despertado un interés creciente en el mundo financiero. Este consiste en que el titular de una póliza de seguro de vida la vende a un tercero a cambio de un pago en efectivo mayor que su valor de rescate, pero menor que el beneficio por fallecimiento. El inversor asume el pago de las primas y cobra la suma asegurada cuando el asegurado fallece.

Este es un mercado bien establecido ya en Estados Unidos, pero su relevancia en Europa, y particularmente en España, es prácticamente inexistente y, además, está rodeada de una buena dosis de incertidumbre legal.

¿En qué consisten los “Life Settlements”?

La operación permite al asegurado convertir una póliza inactiva u onerosa en liquidez inmediata. En un Life Settlement, el comprador adquiere la titularidad y la cobertura; paga las primas futuras y recibe el capital de la póliza tras el fallecimiento del asegurado.

Esta venta suele ofrecer al asegurado más dinero que la opción de rescate tradicional, pero menos que la suma asegurada total.

En España, los Life Settlements se conocen, pero no se trata todavía de una herramienta financiera que esté usándose a menudo.

Riesgos, implicaciones éticas y barreras de España

Por una parte, estos acuerdos se realizan muchas veces en condiciones de vulnerabilidad del asegurado (mayor edad, deterioro de salud o incapacidad para afrontar primas). Además, el mercado adolece de asimetría informativa, lo que puede derivar en condiciones injustas tanto en precio como en derechos del vendedor.

Además, en Europa estos mercados son prácticamente desconocidos o inexistentes en la práctica regulada, precisamente por esas barreras éticas y legales. En España no existe una normativa española específica que ampare expresamente los Life Settlements. Sin embargo, en Estados Unidos, varios estados regulan esta figura, obligando a licencias para empresas compradoras o intermediarias.

El Observatorio de Previsión Social Español menciona el tema como objeto de análisis para el sector de seguros, lo que sugiere que el concepto comienza a abrirse paso en el debate profesional nacional.

Un punto clave es que la póliza de seguro de vida, en España, se sujeta a la Ley de Contrato de Seguro (LCS 50/1980) y otras normativas de seguros, protección de datos y obligaciones fiscales. Cualquier transferencia o cesión de derechos debe encajar en esas regulaciones.

