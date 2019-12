El temario de las oposiciones a profesor de Informática es anterior a la aparición de Internet

"La mayoría de los temarios son obsoletos, y el de Informática no tiene en cuenta la revolución tecnológica que ha llegado después", ha expuesto este jueves Isabel González, de STEs. Además, según esta portavoz sindical, estos contenidos son evaluados en la primera prueba de las oposiciones, "memorística y eliminatoria", ya que si no se supera, el aspirante a una plaza pública no puede realizar las demás, entre las que se evalúan las competencias pedagógicas.