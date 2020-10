Los universitarios granadinos sí quiere ir a clase

No lo ven claro y no les convencen las clases telemáticas. Puede sonar raro, pero profesores y estudiantes consideran que no es buena idea el cierre de la universidad. Los alumnos quieren ir a clase. Sí. Consideran que es un entorno seguro, mucho más que los bares, a su juicio. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda cree que "lo lógico" hubiera sido que la decisión de suspender las clases presenciales se hubiera producido como en el caso de la de Valencia, donde su rector lo acordó tras reunirse y contar con los datos epidemiológicos. Tal vez muchos lo deberían pensar antes de montar aglomeraciones. Porque los universitarios se están comportando peor que los niños, que ya han interiorizado las mascarillas y el uso de los codos.