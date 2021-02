Peineta de una espectadora a Nadal: el mallorquín no se lo puede creer y se lo toma con humor

Nadal se disponía a sacar para cerrar el segundo set ante el estadounidense Michael Mmoh cuando una mujer del público se ha puesto a hablar tan alto que el español le ha llamado la atención. "¿Qué está pasando?", ha dicho el campeón de 20 Grand Slam mirando a la grada. Inmediatamente, la aficionada le ha dedicado la peineta. "¿Es para mí?", decía Nadal con una sonrisa un tanto extraña, como si no entendiera lo que ocurría. El mundo del tenis, salvo excepciones, es ejemplo de deportividad y respeto entre jugadores y también por parte del público. Las peinetas en el mundo del fútbol son más comunes, pero de jugadores a espectadores y viceversa. En el tenis, no. Álex Corretja, de hecho, extenista y gran admirados de Nadal, que estaba comentando el partido en Eurosport, alucinó en directo. "¿Le ha hecho eso a Rafa? Eso no lo he visto en toda mi vida".