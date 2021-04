El terremoto de la SuperLiga: la justicia española para los pies a UEFE y FIFA y los aficionados a los clubs

La Superliga no sabe si acabará en un gol en propia puerta o en una idea que acabará triunfando porque los clubes más poderosos necesitan dinero, a costa de lo que sea, para mantener esos cromos que todo el mundo desea. Y la ruina está ahí. El balón no es que se manche es que gasta más de lo que tiene. Y ahora toca explotar un poco más la gallina de los huevos de oro, cada vez más seca.

En este sentido, la justicia española ha ordenado a la UEFA y FIFA que no pongan trabas a la puesta en marcha de la Superliga de fútbol europea y no amenacen a sus clubs fundadores, entre ellos el Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona, con sanciones, así como a sus directivos y jugadores.

La Premier pide a sus fundadores que se vayan

La UEFA condena la SuperLiga por antieuropea

La FIFA lo deja claro: o estás dentro o fuera

Un estudio dice que la SuperLiga provocaría pérdidas millonarias de marca en los clubes

La consultora apunta que los clubs fundadores de la Superliga podrían perder un valor de marca combinado de 2 500 millones, pero que ascendería hasta 4.300 millones. "El incremento de ingresos al que están mirando los clubs fundadores no está teniendo en cuenta el riesgo que asumen frente a los fans o el riesgo de reputación en sus marcas. Sin contar con el doble impacto negativo que pueden sufrir en sus marcas los fundadores si encima no les acompañan los invitados", dijo la Directora Gerente de Brand Finance España, Teresa de Lemus.

Tebas dice que Florentino está perdido

Zidane dice que eso es cosa de Florentino

"Es una cuestión de una persona, el presidente. Yo estoy aquí para el partido de mañana. No es mi trabajo hablar de eso", declaró en rueda de prensa. "Mi opinión no te la voy a dar. Entiendo que digáis 'Zidane nunca se moja', y es la verdad. Lo que me anima es el día a día y el partido de mañana. Puedo opinar, pero no sirve. Yo: Cádiz", añadió.