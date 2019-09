Boris Johnson pone su fe en un nuevo pacto con la UE y reconoce que un brexit sin acuerdo sería un "fracaso"

No obstante, ha reiterado: "Está en juego el futuro de las empresas, de los productores agrícolas y de millones de ciudadanos de a pie que confían en que usemos la imaginación y la creatividad para lograrlo. Quiero que sepas que prefiero abrumadoramente llegar a un acuerdo ".

Reabrir el Acuerdo de Retirada negociado por May

En este sentido, Boris Johnson ha deslizado la posibilidad de reabrir el Acuerdo de Retirada negociado por su predecesora, Theresa May , pese a que la Unión Europea ha reiterado por activa y por pasiva que no cederán en su posición.

Por otro lado, el jefe de Gobierno británico también ha reclamado la retirada del plan de emergencia planteado para la frontera irlandesa en caso de que no se logre ningún pacto específico sobre esta zona al término de la fase de transición.

Discrepancias con el primer ministro irlandés

"A falta de acuerdos alternativos, que no haya 'backstop' implica que no hay acuerdo", ha advertido Varadkar, que ha utilizado el término utilizado en la jerga comunitaria para aludir a la salvaguarda planteada para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte en caso de que Reino Unido y la UE no lleguen a un acuerdo comercial.