Brasil, en jaque por el coronavirus: es el segundo país más afectado y la expansión del virus no cesa

La gestión de Bolsonaro, en entredicho

El informe aprobado ha sido presentado por el ministro del TCU Vital do Rêgo y en él se desglosa cómo el comité designado por el Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, "no identificó la definición de criterios estratégicos capaces de establecer objetivos a desarrollar por parte del resto de entidades y actores involucrados" durante la pandemia.

Do Rêgo apunta que esta falta de directrices puede haber supuesto una pérdida de dinero público , además del ya sabido aumento de casos y muertes provocadas por la COVID-19 , y ha destacado la falta de personal médico y técnico cualificado al frente del comité de salud que conformó el Gobierno durante el mes de marzo en pleno estallido de la crisis sanitaria.

"Los puestos clave del Ministerio de Salud, de libre nombramiento y despido, no han sido ocupados por profesionales con esta formación específica", por lo que, ha señalado Do Rêgo, las decisiones podrían no estar basadas en razones médicas y científicas, lo que "resta efectividad" contra la pandemia, "el desperdicio de recursos públicos y el aumento de infecciones y muertes", ha contado el canal Globo de televisión.