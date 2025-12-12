La Policía interviene por primera vez en España un alijo de heroína en pastillas

Fueron incautados ocho kilos de esta droga cuando iban a entregarse a plena luz del día en un aparcamiento de un centro comercial

Cae en Cataluña una red liderada por un endocrino y exculturista "muy influyente" en redes que traficaba con drogas ilegales y productos dopantes

MadridLa Policía Nacional, en colaboración con la DEA norteamericana y la Policía colombiana ha interceptado por primera vez en España un cargamento de heroína en pastillas, en una operación en la que han sido incautados ocho kilos de esta droga cuando iban a entregarse a plena luz del día en un aparcamiento de un centro comercial en Madrid.

Bautizada como Atis, la operación de la que informa este viernes la Policía se saldó en noviembre con la detención de cinco personas, todas ellas ya en prisión, integrantes de una organización criminal que pretendía introducir heroína a través de una novedosa ruta desde Colombia.

La investigación, desarrollada por efectivos de la Unidad Central de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el juzgado de instrucción número 17 de Madrid.

El traficante no utilizaba teléfono móvil ni acudía nunca directamente a sus citas

Un traficante de heroína conocido por los agentes fue el inicio de las pesquisas al constatar los agentes que este individuo mantenía reuniones en un restaurante de comida rápida de la capital. No utilizaba teléfono móvil ni acudía nunca directamente a sus citas sino que realizaba una o varias paradas para cerciorarse de que no le seguían y asegurar así su actividad delictiva.

Los agentes comprobaron que llevaba gafas de sol y gorras para ocultar su aspecto físico y evitar así ser reconocido en sus encuentros. Tampoco se desplazaba en su coche sino que lo hacía en transporte público o en vehículos de alquiler con conductor.

Las reuniones eran cada vez más frecuentes y se logró identificar a otra persona; la Policía también averiguó que la organización contrataba gente para recibir la droga y entregársela ellos mismos, ya que no querían que el estupefaciente estuviese en sus manos hasta haberse cerciorado de que no se rastreaban los alijos.

Una vez identificados y localizados a los integrantes de este entramado se estableció un dispositivo policial que culminó el pasado mes de noviembre cuando se disponían a entregar ocho kilogramos de heroína en pastillas a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial de Madrid.

Finalmente se logró la detención de cinco personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables e los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública ingresando en prisión todos ellos.

En los tres registros practicados en la capital se incautaron cinco terminales móviles, un vehículo y 100.000 USDT (criptomonedas estables Tether).