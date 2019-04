La carta de suicidio de Alan García: "No tengo por qué aceptar vejámenes"

"Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas para el pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes". Esto es lo que escribió Alan García, el expresidente de Perú en su carta de suicidio en la que defiende su inocencia. Asimismo, en la nota asegura que deja su cadáver "como muestra de desprecio" hacia sus adversarios.

"He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos, por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones , a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse", manifestó.

"En este tiempo de rumores y odios repetidos, que la mayoría creen verdad, he visto como se utilizan los procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades", recoge la misiva, cuyo contenido ha sido publicado por la agencia estatal peruana de noticias, Andina.

"No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riquezas. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material . Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí: otros se venden, yo no", remachó.

Cientos de personas acuden al funeral del expresidente

García, investigado por el caso Odebrecht

El ex presidente siempre ha defendido su inocencia y el martes reiteró esta postura en un mensaje publicado en Twitter: "Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado".