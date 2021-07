Advierten sobre la variante delta: "Es de los virus más transmisibles que conocemos", los vacunados la contagian

Incluso las personas vacunadas con la pauta completa pueden transmitir la variante delta al mismo ritmo que los no vacunados, según el documento que incluye datos no publicados. También lo confirmó la directora de los CDC, Rochelle Walensky , que avisa que la alarma médica no es injustificada.

La presentación de los CDC avisa que la variante Delta es tan transmisible como la varicela, y cada persona infectada, en promedio, infecta a otras ocho o nueve. El coronavirus original era tan transmisible como el resfriado común y cada persona infectada transmitía el virus a otras dos personas en promedio.



"Cuando piensas en enfermedades que tienen una tasa de transmisión de ocho o nueve, no hay tantas", de ahí la advertencia sobre la alta transmisibilidad de esta variante. Y si las personas vacunadas se infectan de todos modos, tienen la misma cantidad de virus en sus cuerpos que las personas no vacunadas.



Eso significa que es tan probable que infecten a otra persona como las personas no vacunadas que se infectan. "La conclusión es que, a diferencia de las otras variantes, las personas vacunadas, incluso si no se enfermaron, se infectaron y diseminaron el virus en niveles similares a las de las personas no vacunadas que se infectaron", explicó el especialista Walter Orenstein, quien dirige el Emory Vaccine Center .