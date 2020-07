Las monjas de Livonia en Michigan rezaron y murieron juntas: el coronavirus mató a doce en un mes

El patrón se repetía una y otra vez como un bucle. Una hermana iba al hospital durante la noche porque no podía respirar, pero llamaba por la mañana para decir que se sentía mejor y que estaría en casa en dos o tres días. Entonces llegaba la noticia de que ella había muerto.

La comunidad tenía 65 hermanas antes de la pandemia. Ahora, las hermanas restantes temen el día en que puedan estar juntas como grupo y ver cuántas ya no están allí. "Me da escalofríos pensar en eso", dijo la Hermana Mary Andrew Budinski, la superiora del convento de Livonia. "Creo que el dolor en bruto aún está por llegar".

El Global Sisters Report que ha sacado a la luz esta historia cuenta que no todas ellas acogieron la muerte con la misma templanza. Aunque al final asumieran su destino. No se fueron las más mayores y muchas de las que han sobrevivido no solo tienen estrés postraumático sino que se preguntan por qué ellas sobrevivieron. De las que se fueron algunas "eran maestras. Una bibliotecaria. Una directora de educación religiosa. Una secretaria del Estado Vaticano. La autora de una historia de 586 páginas de la congregación. Una organista. Una ayudó a su clase de segundo grado a crear un anuncio para Sopas Campbell. Una era enfermera y dirigió los viajes misioneros a Haití". Pero todas eran hermanas más allá de la sangre que se fueron a solas, sin un adiós.