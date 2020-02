El caos en Italia ha comenzado: estafan a los ancianos temerosos del coronavirus fingiendo ser sanitarios

Italia es el tercer país con más casos de coronavirus , por detrás de China y Corea del Sur. En el país vecino ya son seis los muertos por COVID-19 y más de 220 contagiados, según datos oficiales. Los bulos no han cesado desde que se confirmó el primer caso en el país europeo.

Este lunes, las autoridades italianas han confirmado que el coronavirus no solo amenaza la salud de los ciudadanos , sino que estafadores y ladrones han aprovechado la ocasión para timar y robar a ancianos haciéndose pasar por técnicos sanitarios, según ha informado el periódico italiano La Repubblica .

Según ha publicado la Cruz Roja en redes sociales, alertando de la actividad delictiva de estos individuos : ¡Precaución! Varios comités locales informan una estafa telefónica sobre voluntarios falsos del #CroceRossa que ofrecen pruebas caseras en #Coronavirus. Le informamos que no se ha organizado ningún tipo de inspección puerta a puerta e invitamos a todos a tener cuidado.

⚠️Attenzione👉Diversi comitati locali ci segnalano una truffa telefonica su finti volontari della #CroceRossa che propongono test domiciliari sul #Coronavirus . Vi informiamo che non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invitiamo tutti a fare attenzione. pic.twitter.com/ZORqrOvBqk

El Comité Regional de la Cruz Roja Italiana - Lombardía ha explicado que: "Después de algunos informes recibidos de los comités locales , informamos a los ciudadanos que no se han realizado actividades puerta a puerta para realizar pruebas con un bastoncillo oral para la detección de infección de coronavirus Covid-19 ”.

“Por lo tanto, estas actividades no tienen nada que ver con la Cruz Roja y las personas que las llevan a cabo, aunque en uniforme, no pertenecen a nuestra Asociación y tienen el único propósito de ingresar ilegalmente a los hogares, con la intención de saquear. Por lo tanto, si se recibe una visita, se recomienda no dar la bienvenida a estas personas a la casa y contactar con la policía de inmediato”.