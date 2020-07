El coronavirus en el mundo: sin freno en EEUU, Brasil y América Latina y el pico se espera para agosto

Suiza impone la mascarilla

176 muertos más por el coronavirus

EEUU aumenta en un 80% de contagios

El número de casos confirmados de la COVID-19 se ha disparado de nuevo en Estados Unidos hasta alcanzar nuevos máximos, mientras tanto las muertes siguen una trayectoria descendente, algo que podría deberse al tiempo que tardan en manifestarse los decesos, pero también a mejoras en el tratamiento y en la menor edad de los nuevos contagios. Pese a registrar un aumento del 80 % en los casos positivos en los últimos 14 días, las muertes han experimentado un descenso de algo más del 20 %, según datos recopilados por The New York Times.

Con ello, los jóvenes, que tienen un índice de mortalidad menor podrían estar enfermando, pero no engrosando la lista de fallecidos, que no obstante ronda ya los 130.000 muertos. "Sin duda cabe la posibilidad de que esta nueva ola no sea tan mortífera como la primera, pero dependerá de la responsabilidad en el compartamiento de los jóvenes y que la gente sea consciente de que ese sistema de creencias en la libertad de acción absoluta no es compatible con una pandemia (...) Mi preocupación es que este comportamiento absurdo se prolongue al invierno cuando la población se recoge al interior y llegan virus como el de la gripe", apunta el doctor Mark Cullen, director del Centro de Ciencias de la Salud Pública de Stanford.