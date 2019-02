Maduro expulsa a la delegación del PP europeo de Venezuela que tenía previsto reunirse con Guaidó

"En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela. Nos han retenido los pasaportes. No nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique por qué nos tiran fuera del país", ha tuiteado González Pons en un vídeo publicado en su cuenta de la red social.

"No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela", ha asegurado González Pons, quien ha añadido que "cuando un dictador cierra las ventanas y apaga las luces es que va a pasar de las palabras a los hechos".