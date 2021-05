El director del hospital donde falleció sin ser atendida Lara, asegura que solo esperó "30 minutos, no horas”

“Yo entiendo el colapso sanitario, pero me duele haberla visto tirada en el piso (el suelo) sin respirar y que nadie haga nada” , afirma la progenitora.

Tras la polémica, el director del hospital Iturraspe, donde sucedieron los hechos, ha dado su versión de los acontecimientos. Según Francisco Villano, "realmente no es así" como sucedió la historia. El responsable de la institución asegura que "Lara estuvo 30 minutos esperando" y que " aparentemente decidió ella esperar en el piso" hasta ser atendida.

"Escuché decir a la mamá que ella se sentía cansada, agotada y por eso quería estar acostada en el piso. Hay una camilla en la que aparentemente no se le permitió esperar, eso dice la mamá", agregó el doctor. Pero ella "no estuvo más de 20 o 30 minutos" allí. "No es que esperó horas", sigue manteniendo, según recoge el medio local Clarín.