Secretos del ala oeste de la Casa Blanca: despidos, acusaciones y venganza

Desde que empezase su más que controvertida campaña hasta ahora, --dos años y más de un mes después de mandato como 45º presidente de Estados Unidos--, Donald Trump no ha dejado de convivir con la polémica. Una polémica que él mismo genera, no solo con sus palabras sino también, y sobre todo, con sus actos. La última trifulca desatada va desde Vietnam, tras su cumbre con el líder norcoreano Kim Jon-un, hasta el Congreso estadounidense, donde quien fuese su abogado y mano derecha durante una década, Michael Cohen, ha cargado contra él en una 'vendetta' donde ha sacado a relucir todos los trapos sucios que rodean al inquilino de la Casa Blanca.

Otra tormenta en Estados Unidos

No obstante, no es la única tormenta que está azotando esta semana a la Casa Blanca. En Estados Unidos, la atención la ha centrado Michael Cohen, quien fuese abogado personal de Donald Trump , quien entrará en prisión este 6 de mayo para cumplir una pena de tres años por las irregularidades cometidas, precisamente, durante la polémica campaña que catapultó, –injerencias aparte– al magnate republicano hasta la presidencia.

"Trump se ha convertido en su peor versión"

“Es capaz de ser amable, pero no es amable. Es capaz de cometer actos de generosidad, pero no es generoso. Es capaz de ser leal, pero es fundamentalmente desleal. Donald Trump es un hombre que se presentó a las elecciones para hacer su marca grande. No para hacer América grande. No tenía deseo o intención de liderar esta nación, solo alzarse a sí mismo y acumular riqueza y poder”, ha dicho Cohen, insistiendo en que Trump nunca esperó ganar las elecciones generales: “La campaña siempre fue para él una oportunidad de marketing”.