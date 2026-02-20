Marlaska y la ministra de Igualdad muestran su apoyo a la policía que denunció al ex DAO

La defensa del exmando policial se persona en la causa abierta en su contra

La Policía destinó a Recursos Humanos a la agente que acusa al exDAO siguiendo el concurso tras el ascenso a inspectora

Compartir







El abogado de la policía que ha denunciado al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha asegurado este viernes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha puesto en contacto con él y le ha trasladado su apoyo a la víctima. También lo hizo ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien se ofreció a hablar con ella.

Así lo ha explicado en entrevistas en ‘Tele 5’, ‘Cuatro’ y ‘La Sexta’, en las que ha indicado que Grande-Marlaska se puso a disposición del abogado y de su clienta y mostró su apoyo a la presunta agredida por los hechos denunciados.

PUEDE INTERESARTE La Policía destinó a Recursos Humanos a la agente que acusa al exDAO siguiendo el concurso tras el ascenso a inspectora

No obstante, fuentes del Ministerio del Interior han señalado que no confirman ningún contacto “por respeto a la víctima” y han recalcado que “desde el primer día” están “a su disposición” y que todo se tratará de forma confidencial.

El abogado ha señalado que queda abierto un “canal de comunicación con el Ministerio” para cualquier cosa que necesite la víctima.

Además, ha agradecido la atención de la sustituta provisional del DAO, Gemma Barroso, y ha afirmado que su defendida se reunió con ella y que se le asignó una escolta, lo que ha hecho que la presunta víctima se sienta más segura.

PUEDE INTERESARTE La AN confirma el procesamiento del BBVA, su expresidente y exdirectivos por presuntos encargos ilegales a Villarejo

La ministra de igualdad se ofreció a entrevistarse con la víctima

Piedrafita ha explicado que este jueves recibió la llamada de Ana Redondo, quien se ofreció a escuchar a la víctima para “arroparla y ayudarla”.

El letrado ha indicado que hoy aporta grabaciones, mensajes e informes médicos y que, además de una grabación de 40 minutos, el resto de pruebas también sustentarían la acusación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha añadido que existen mensajes posteriores en los que el DAO reconoce implícitamente los hechos y otros del comisario Óscar San Juan, también apartado, para intentar “comprarla”, según su versión.

Asimismo, ha pedido a la jueza que sea la Guardia Civil y no la Policía Nacional quien analice los audios, alegando que la actual cúpula fue nombrada por el DAO dimitido y que no saben “hasta dónde llegan sus tentáculos”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otra policía denunció acoso laboral sexual de otro comisario

El abogado ha afirmado que está recibiendo presiones, pero que llegará hasta el final, e incluso ha avanzado que podría presentar otras demandas, ya que otra mujer policía le ha trasladado que denunció “acoso laboral sexual” de otro comisario de la cúpula policial.

Ha asegurado que cuando esa agente denunció internamente, el presunto agresor fue informado inmediatamente y que ella “quedó a su merced”, afirmando: “Estos señores se creían por encima del bien y del mal”.

Por último, fuentes jurídicas han confirmado que la defensa del ex DAO se ha personado este viernes en la causa y que González ha encomendado su defensa al abogado Ignacio Fuster-Fabra.