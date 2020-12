España y Reino Unido acuerdan levantar la verja e incluir Gibraltar en el espacio Schengen

Características esenciales del Espacio Schengen

1. La abolición de las fronteras entre los países europeos se ha traducido en:

2. Los ciudadanos de cualquier país del mundo, cuando se encuentren en el Espacio Schengen, podrán cruzar libremente las fronteras interiores de los países Schengen, libres de controles fronterizos

3. Estándares compartidos para el cruce de las fronteras exteriores de los países del Espacio Schengen

4. Condiciones armonizadas de visado de entrada y de estancia de corta duración para todos los países Schengen

5.Mejora de la colaboración entre la policía de los países miembros

6. Colaboración judicial privilegiada entre los países del Espacio Schengen, incluida una extradición más rápida de los delincuentes y facilitación de la extradición para la ejecución de sentencias penales

7. Una base de datos compartida avanzada que ayuda a los países miembros a intercambiar información rápidamente sobre personas y bienes entre ellos, conocido como el Sistema de Información de Schengen (SIS)

8. A pesar del alcance de la libertad garantizada por el Espacio Schengen, la policía goza de la autoridad para efectuar controles en las fronteras interiores y en las zonas fronterizas, en determinadas circunstancias, pero no se considera un control fronterizo. La policía puede requerir información de personas en las fronteras interiores sobre la estancia en el Espacio de Schengen y otras preguntas asociadas.

9. Si no se cuenta con una seguridad interna completa debido a una amenaza grave, un país del Espacio Schengen puede reintroducir temporalmente controles fronterizos en sus fronteras interiores, pero durante no más de 30 días.