"Ha salido aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero", ha denunciado Maduro, que afirma que Corina "hizo el ridículo en Oslo"

María Corina Machado y su viaje a Oslo por el Premio Nobel de la Paz, con la incógnita de si Nicolás Maduro permitirá su regreso a Venezuela

Nicolás Maduro ha vuelto a cargar duramente contra María Corina Machado después de calificar de “espanto” su actuación y su discurso en Oslo, donde se desplazó tras un complejo viaje con motivo de la recepción del Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado.

El presidente venezolano, atacando una vez más a la opositora, –que desde hace ya una década se encuentra en la clandestinidad y con el pasaporte retirado–, ha denunciado que durante su discurso en la ceremonia de lo que Maduro llama el “Nobel sangriento” hizo una apología hacia EEUU “llamando a que invadan” el país latinoamericano.

Nicolas Maduro señala a Corina Machado por sus palabras en Oslo

“El ridículo que hizo La Sayona (una figura fantasmal del folklore venezolano con la que compara a la opositora) por allá fue de espanto”, ha subrayado Nicolas Maduro durante un acto gubernamental en Carcas, donde ha insistido en criticar que Machado haya salido "en una rueda de prensa hablando inglés, llamando a que invadan Venezuela".

"Ha salido aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo”, ha aseverado, defendiendo, ante todo, que en Venezuela el “pueblo está unido, movilizado, victorioso”.

“Este pueblo derrotó el fascismo, derrotó a los nazis, derrotó a los apellidos”, ha enfatizado, aludiendo en su discurso a las principales figuras de la oposición venezolana, que "más nunca volverán".

Las palabras de Corina Machado en Oslo tras su Premio Nobel de la Paz

Nicolás Maduro ha respondido así a las palabras de Corina Machado tras recalar finalmente en Oslo, donde no llegó a tiempo de recoger su Nobel de la Paz, que le fue entregada a su hija, –Ana Corina–, en su nombre, haciendo acto de presencia a posteriori en la esperada ceremonia.

Allí, la opositora venezolana expresó que, pese a las incógnitas sobre las posibles actuaciones del régimen de Maduro, tiene la intención de volver a Venezuela tras su paso por la capital noruega, donde llegó tras cerca de un año en paradero desconocido en su país, y después de una travesía que le llevó a salir primero de su tierra en barco, también en la clandestinidad.

En su intervención en Oslo, Corina Machado defendió que el régimen de Maduro se sostiene con "fondos que vienen del tráfico de drogas, el mercado negro de petróleo, el tráfico de armas y tráfico de personas", al tiempo en que reclamó que “hay que cortar esos flujos”.

Preguntada por su posible apoyo a una posible invasión estadounidense, ha respondido que "Venezuela ya ha sido invadida" por "agentes rusos, agentes iraníes y grupos terroristas como Hezbolá y (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás operando libremente, coordinados con el régimen".