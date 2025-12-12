Redacción Cataluña 12 DIC 2025 - 11:28h.

El juzgado de violencia sobre la mujer de L'Hospitalet acuerda prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio

Sayuri, la mujer asesinada por su pareja en L'Hospitalet: tenía 36 años y no constaban denuncias de malos tratos con su pareja

BarcelonaEl juzgado de violencia sobre la mujer de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 46 años por matar a su pareja tras una discusión en su domicilio familiar de la localidad catalana.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a primera hora de la mañana, cuando los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso sobre una pelea en el interior de un piso, por lo que efectivos del cuerpo se desplazaron hasta el lugar de los hechos y localizaron el cuerpo sin vida y con signos de violencia de una mujer.

Se trataba de Sayuri, de 36 años y nacionalidad colombiana, que fue presuntamente asesinada a cuchilladas por su pareja en su domicilio de la calle Santa Eulalia.

No constaban denuncias por malos tratos

Los Mossos d'Esquadra hallaron al presunto autor de los hechos a pocos metros del domicilio y fue detenido por efectivos de seguridad ciudadana por su presunta relación con esta muerte.

No constaban denuncias por malos tratos en la pareja, aunque fuentes locales apuntan a que la joven tenía "miedo" del acusado. Ante estos hechos, el juzgado de violencia sobre la mujer de L'Hospitalet abrió una causa por la muerte violenta, tratando el suceso como un nuevo caso de violencia de género.