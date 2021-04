Los estadounidenses vacunados ya no tendrán que llevar mascarillas al aire libre

El avance de la vacunación en algunos países del mundo nos están comenzando a mostrar cómo será la vida en la nueva normalidad , cuando estemos por fin venciendo a la pandemia del coronavirus. Si ya conocíamos que en Israel hace unas semanas que ya se ha eliminado la obligación de llevar mascarillas al aire libre , ahora es Estados Unidos quien retira esta restricción a los personas inmunizadas, pero solo en algunos casos. Los estadounidenses que están completamente vacunados contra el coronavirus , es decir que ya han recibido la pauta completa de las vacunas, ya no tendrán que usar mascarillas al aire libre para pasear, correr, hacer deporte o montar en bici siempre que vayan ellos solos, estén acompañados de personas convivientes o en pequeños grupos al aire libre, según han anunciado fuentes federales de salud pública del país.

Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) no han anunciado todavía que las personas vacunadas puedan eliminar el uso de la mascarilla al aire libre en cualquier situación en todos los casos, ya que todavía el riesgo es preocupante en algunas zonas del país y hay una parte de la población no vacunada (el ritmo de vacunación ha sido bastante desigual dependiendo de cada Estado).



Estos centros han actualizado una guía del uso de estas mascarillas en las personas inmunizadas y en las que no. En ella afirman que las actividades al aire libre son seguras sin máscaras, independientemente de si una persona está vacunada, siempre que las personas estén solas o con familiares directos. Y las personas completamente vacunadas pueden reunirse de manera segura al aire libre sin máscaras, pero en grupos pequeños.