Un español en Moscú cuenta cómo están viviendo la guerra entre protestas, miedo a la inflación y planes de huida

Sin embargo, sí que reconoce que la situación ha elevado considerablemente la necesidad de tener información. "Lo que sí ha cambiado en mi rutina diaria es que hay muchas horas de consumo de noticias. Por canales de Telegram, prensa escrita o vídeos. Al final, estoy entre dos partes. Recibo toda la información que llega de Rusia y toda la que llega de Europa. Ha habido días que he decidido no leer una sola noticia más porque me estaba saturando". Una visión que, de entrada, confirma que de momento el acceso a la información occidental dentro de Rusia se mantiene intacto. "Me escriben desde España con pánico y yo solo puedo enviar un mensaje de calma. Por ahora estoy bien y hay normalidad".