De Michael Jackson a Sarah Ferguson: famosos que se salvaron de morir en los atentados del 11-S

Hace veinte años el mundo asistía con horror a los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el atentado terrorista que cambió el mundo y que costó la vida a 3.000 personas. Decenas de historias de supervivientes surgieron a raíz de aquella tragedia, entre ellas las de algunas celebridades que estuvieron muy cerca de perder la vida ese día. 'The Sun' recopila varios casos de famosos y los extraños giros del destino que les permitieron esquivar una muerte segura el 11-S.

Jermaine Jackson , hermano de Michael, escribió en su autobiografía 'A través de los ojos de un hermano': “Afortunadamente, ninguno de nosotros tenía idea de que Michael debía asistir a una reunión esa mañana en la cima de una de las Torres Gemelas. Solo descubrimos esto una vez que mamá llamó a su hotel para asegurarse de que estaba bien. Ella, Rebbie y algunos otros lo habían dejado allí alrededor de las 3 am.

“'Madre, estoy bien, gracias a ti' , le dijo Michael. 'Me mantuviste despierto hablando tan tarde que me quedé dormido y falté a mi cita' ”. Jackson vivió otros ocho años antes de morir a los 50 años de un paro cardíaco tras una sobredosis de drogas .

En la mañana del 11 de septiembre, Sarah Ferguson , la duquesa de York, llegaba 20 minutos tarde a su oficina de Chances for Children , ubicada en el piso 101 de la torre norte. Fergie se vio envuelta en un tráfico denso en las calles de Nueva Yor k después de una entrevista con Matt Lauer en los estudios cercanos de NBC.

Reflexionando sobre la “ experiencia cercana a la muerte”, la duquesa le dijo a Hello!: “Tomo cada minuto como una bendición. “Porque en el momento en que miras demasiado hacia adelante, estás perdiéndote el ahora ahora. En el momento en que miras hacia atrás... no puedes volver ".

La mascota de la caridad que estaba en el escritorio de Fergie, una muñeca de trapo cariñosamente llamada Little Red, fue encontrada más tarde entre los escombros de las Torres Gemelas.

Cuando Rob Lowe tomó un avión 11 días antes de los ataques no tenía idea de que estaba a bordo del simulacro de los terroristas para el 11 de septiembre. Nada parecía inusual ya que el actor tomó su vuelo habitual desde Washington DC a Los Ángeles después de filmar para 'El ala oeste de la Casa Blanca'.

Rob Lowe recordó más tarde: “Volé con los secuestradores del 11 de septiembre en el simulacro sin darme cuenta. "Estaba filmando The West Wing en DC en ese momento y siempre tomaba el vuelo que sale de [Washington] Dulles a Los Ángeles y que finalmente lo ponen en el Pentágono".

El actor añadió Subí al vuelo y era un avión pequeño y repleto. Miré alrededor de la cabaña, no recuerdo nada en particular, nadie parecía aterrador, nadie parecía un terrorista. Parecía un vuelo absolutamente normal ". Rob se sorprendió al descubrir 18 meses después que podría tener que prestar testimonio contra el terrorista y líder de Al Qaeda Zacarias Moussaoui, pero al final, no tuvo que hacerlo.