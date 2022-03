Olley Mykhalets: así abandoné un Kiev arrasado por las bombas de Vladímir Putin

Olley Mykhalets, una productora de Kiev, relata a Informativos Telecinco cómo ha huido de la capital por la guerra con Rusia

El 24 de febrero, Olley sintió numerosos bombardeos alrededor de su casa: "Mi decisión inmediata fue ir al oeste del país"

Cómo puedes ayudar a Ucrania: diferentes formas de apoyar a los afectados por el conflicto bélico con Rusia

La invasión rusa de Ucrania cumple este miércoles su séptimo día mientras el conflicto se recrudece. El Ejército de Vladímir Putin continúa con su ofensiva por todo el país, con el objetivo principal de tomar la capital, Kiev. Allí, en el corazón de la guerra, reside Olley Mykhalets, una productora ucraniana que regresó a su país en 2015 tras haber estado trabajando varios años en Reino Unido. En medio del caos, la mujer relata en Informativos Telecinco todo lo que está viviendo.

"Todo esto es surrealista. Estamos en shock"

Olley nació y creció en Kiev, pero se instaló en Londres (Inglaterra) varios años para estudiar y trabajar. Tras ganar experiencia, regresó a su país en 2015 y, desde entonces, trabaja y vive en su ciudad natal. Nunca se imaginó vivir algo así. "Todo esto es surrealista. Nadie podía pensar que algo así podría suceder en un país independiente, moderno y democrático. Nos quedamos en shock", explica la mujer en Informativos Telecinco.

El 24 de febrero, día en el que comenzó la invasión rusa, durante la madrugada, en torno a las 05:00 horas, los bombardeos no cesaron alrededor de su casa: "Mucha gente se despertó, incluida yo. Mi decisión inmediata fue dejar Kiev e ir al oeste de Ucrania. Había largas colas en las gasolineras. La gente que podía intentaba salir de la capital".

Olley logró huir de la capital junto a su familia, con la que se encuentra ahora en buen estado, pero la incertidumbre no se va. "No puedo afirmar que estemos a salvo, ya que este delirante dictador (Vladímir Putin) es impredecible. Está realizando ataques aéreos por toda Ucrania. Muchas personas han resultado heridas en pueblos y ciudades. Están enviando misiles y bombas a edificios residenciales, casas de maternidad, jardines de infancia y orfanatos. Están matando civiles, ¡están matando niños!", denuncia con impotencia.

"Estuvimos en el coche más de 15 horas, pasando por muchas explosiones"

Durante el trayecto desde Kiev hasta el oeste del país, Olley vio la desolación provocada por la guerra "El viaje fue largo, estuvimos en el coche más de 15 horas, pasando por muchas explosiones. Era el primer día de guerra, así que no sabíamos qué esperar, los rusos bombardeaban aeropuertos y mientras conducíamos podíamos escuchar muchos aviones volando en el cielo. Intentamos no entrar en pánico, pero daba miedo".

"Esto es inaceptable. Nunca olvidaremos ni perdonaremos a Rusia y al pueblo ruso esta guerra. Esto no es una crisis, no es un conflicto, no es una situación. Esto es una guerra a gran escala que fue iniciada por Rusia sin ninguna declaración. A Putin le importan poco todas las leyes internacionales. Por ejemplo, el 28 de febrero, el Ejército ruso utilizó bombas de racimo que están prohibidas por la Convención de Oslo", detalla la productora ucraniana.

La situación es "difícil, estresante y dolorosa", no puede encontrar suficientes palabras para describir el conflicto. "La gente está triste y enfadada al mismo tiempo. Mucha gente se está uniendo al Ejército ucraniano para luchar contra los invasores. Hay sirenas de ataques aéreos constantes que suenan en todas las ciudades y regiones del país, lo que significa que tienes que ir rápidamente a los refugios para esperar noticias", comenta.

Olley teme que las tropas rusas lleguen al oeste de Ucrania

"Nuestras fuerzas militares están golpeando los misiles que envía Rusia. Putin también utiliza el apoyo de Bielorrusia y de su autoproclamado presidente Lukashenko, por lo que utiliza territorio bielorruso para ubicar allí sus fuerzas y avanzar desde el norte. Bielorrusia es el aliado de los invasores rusos", señala con rabia sobre los apoyos del presidente ruso en esta guerra.

"La OTAN tiene que cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania. Eso facilitará significativamente el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y salvará numerosas vidas de ciudadanos. Debe imponerse un embargo total para el petróleo y el gas rusos, eso aplaste totalmente la economía de Rusia. Además, hay una tremenda falta de conciencia entre ciudadanos rusos. ¡No solo no se dan cuenta de la gravedad de la guerra, sino que muchos también apoyan las acciones de Putin!", denuncia Olley.

La productora se instaló en un búnker junto a su familia -en el oeste de Ucrania- y solo sale para comprar. En cuanto suena la sirena de alarma regresa de inmediato. "Aquí no se escuchan tiroteos, pero hubo varias explosiones de bombas cerca que mataron a tres personas. Sentimos las explosiones, las ventanas temblaban, es una sensación horrible. Ahora cada vez que alguna puerta se cierra de golpe, mi corazón se detiene por un segundo". Teme que las tropas rusas lleguen hasta la zona en la que se encuentra. "Dicen que podrían ir al oeste de Ucrania desde la frontera con Bielorrusia. Desde allí están disparando misiles hacia aquí. Como digo, estos días ha habido bombas", detalla.

"Durante el día trato de ayudar de cualquier manera que pueda"

Olley asegura que los ucranianos deben "estar preparados y tratar de no entrar en pánico". Las sirenas pueden sonar a altas horas de la madrugada, sobre las 02:00 o las 04:00, precisa. "Durante el día trato de ayudar de cualquier manera que pueda. Puede ser enviando mensajes a los líderes de la UE, a mis amigos extranjeros y también comprando o cocinando para los soldados, o buscando cualquier cosa que necesiten (agua, comida o algún equipo)", señala Olley.



"Como productora, estoy tratando de ayudar con materiales creativos, para editar algunos videos. Actualmente estamos tratando de difundir la información veraz, compartirla con los rusos. Como viven en un país con noticias falsas y propaganda, no saben lo que está pasando", añade sobre su labor audiovisual.



Muchos se preguntan cómo se abastecen los ucranianos que siguen en el país. "Me abastezco en el lugar donde me hospedo actualmente. Las tiendas están abiertas y siguen funcionando, por supuesto. Hay escasez de algunos productos, pero dicen que recargarán los establecimientos".

Olley no contempla las posibilidades de morir

Olley no piensa en la posibilidad de morir, pese a estar en medio de la guerra. "Intento pensar en positivo y no pensar en eso. Quiero que mi familia esté segura, quiero que mis amigos estén seguros y quiero que mi país sea libre", señala.

"Kiev está siendo protegida. Nuestro Ejército tiene mucha confianza y está motivado para defender el país y nuestro pueblo. Pero, obviamente, necesitamos ayuda de Occidente, de la UE, de EEUU y de la OTAN. La cuestión principal es proteger nuestro espacio aéreo para que no arrasen con sus misiles nuestras ciudades, nuestras casas y nuestro patrimonio cultural", subraya.

Olley también tiene palabras para el presidente Volodímir Zelenski: "Está haciendo un gran trabajo. Se mantiene fuerte, por lo que todos los ucranianos sienten que él y su equipo saben lo que están haciendo. Tienen confianza y cuentan con el apoyo de los líderes occidentales. Esto nos hace creer que ganaremos esta guerra y protegeremos a nuestro país, tierra y gente".

"Tengo muchos amigos que actualmente están en Kiev"

La productora todavía no sabe si tendrá que abandonar su país en caso de que el conflicto se recrudezca aún más. "No lo he decidido. Trato de pensar que protegeremos nuestras ciudades y nuestro país. Destruiremos a los invasores y venceremos".

Lo último que le llega desde la capital es la impotencia de sus compatriotas: "Tengo muchos amigos que actualmente están en Kiev. Por ejemplo, ayer un amigo mío estaba llegando a su casa, pasó por la torre principal de televisión y cinco minutos después fue alcanzada por un misil. Las sirenas y los disparos se escuchaban todo el tiempo. Es indescriptible".