Una mujer halla una cámara oculta en un cargador USB en su piso de alquiler

El caso, en un limbo legal

La modelo acudió a la policía, que le dijo que el caso estaba en “una zona gris”. Es decir, era difícil determinar si la cámara violaba o no la ley porque estaba en las zonas comunes. Según recoge RT, Airbnb explica que solo está prohibida la instalación de cámaras en espacios privados, por ejemplo el baño. No obstante, los dueños deben informar de su presencia para no ser suspendidos de la plataforma.