Último adiós a Irene de Grecia: la reina Sofía acude al velatorio de su hermana acompañada de Felipe VI, la reina Letizia, Leonor y Sofía

MadridLa familia real española y miembros muy allegados han asistido este sábado al responso de la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid, para despedirla por última vez antes de que sea enterrada el próximo lunes en una ceremonia íntima en el Palacio de Tatoi, en Atenas.

Los reyes, Felipe y Letizia, han llegado junto a la reina Sofía y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y se han mostrado visiblemente emocionados por las muestras de cariño recibidas por los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones.

Leonor y Sofía, pendientes de su abuela

Una vez más, la princesa Leonor ha estado pendiente en todo momento de su abuela, quien le agarraba del brazo en este complicado trance. Emocionada, la emérita no dudaba en girar la cabeza hasta en dos ocasiones para agradecer a los ciudadanos las palabras de aliento.

La infanta Sofía, en un segundo plano y sin quitar ojo de encima a su hermana y a su abuela, iba detrás de ellas, mientras que sus padres encabezaban la fila para entrar en la catedral y velar a la princesa Irene de Grecia.

La muerte de Irene de Grecia

Se trata de uno de los momentos más complicados para la reina Sofía que, aunque conocía la delicada situación de su hermana puesto que no se ha separado de ella ni un solo momento, siempre encontró en ella un apoyo incondicional y su fiel escudera.

Irene de Grecia falleció el jueves a los 83 años. Desde hace décadas vivía con su hermana, a la que estaba muy unida, en el Palacio de la Zarzuela, donde ha sido velada. Tras el responso oficiado este sábado, en la catedral ortodoxa ha quedado instalada la capilla ardiente, que estará abierta durante unas horas.

Bandera de la Familia Real Helena

El coche fúnebre con el féretro ha llegado a la catedral pasadas las 11.30 de la mañana, donde ha sido recibido por un Piquete de Honor de la Guardia Real, que lo ha trasladado a hombros al interior del templo cubierto con la bandera de la Familia Real Helena.

Ayuso y Almeida, entre los asistentes al velatorio

La representación institucional ha estado compuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acompañado de su esposa Teresa Urquijo, cuya abuela es prima del rey Juan Carlos.

También se han sumado el exmarido de Elena de Borbón, Jaime de Marichalar, y su hija Victoria Federica, así como tres hijos de Cristina de Borbón: Pablo, Irene y Miguel Urdandarín.

Entre los asistentes estaban también la infanta Margarita y su esposo, Carlos Zurita; Konstantin y Kyril de Bulgaria; Tessa de Baviera, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada; el actor Antonio Resines y su esposa, Marisol de Mateo; y Ana Gamazo.

Los restos mortales de la hermana pequeña de la reina Sofía serán trasladados a Atenas donde los griegos podrán darle su último adiós el próximo lunes en la capilla ardiente que albergará la Capilla de San Eleftherios de la Catedral Metropolitana, donde a mediodía se celebrará el funeral.

El entierro de Irene de Grecia

Posteriormente, Irene de Grecia será enterrada en el cementerio del Palacio de Tatoi, residencia de la Familia Real Griega, junto a sus padres Pablo I de Grecia y Federica de Hannover.

Allí fue enterrado también hace tres años Constantino II, hermano de la reina Sofía, que fue el último rey los helenos. Ocupó el trono entre 1964 y 1973 hasta que un golpe militar abolió la monarquía en el país mediterráneo.